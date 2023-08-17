Защитник "Автомобилиста" Трямкин рассказал, что к нему проявляли интерес клубы НХЛ

Хоккеист отметил, что решил остаться в России

ТАСС, 17 августа. Клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) интересовались защитником екатеринбургского "Автомобилиста" Никитой Трямкиным в нынешнее межсезонье. Об этом хоккеист рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Сначала ситуация с НХЛ складывалась благополучно, ко мне был большой интерес, а потом все развернулось в другую сторону. Можно было еще ждать предложений, конечно, но я считаю, что за это время можно было найти общий знаменатель, если бы они действительно хотели видеть меня. Поэтому решил остаться в России", - сообщил защитник.

Трямкину 28 лет, он выступает за "Автомобилист" с 2017 года. Ранее играл за команду с 2012 по 2016 год. В сезонах-2015/16 и 2016/17 защитник выступал за "Ванкувер".

По итогам регулярного чемпионата сезона-2022/23 Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Автомобилист" занял четвертое место в Восточной конференции с 68 очками и в первом раунде плей-офф проиграл магнитогорскому "Металлургу" со счетом в серии 3-4. Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября.