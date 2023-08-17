Матчи пятого тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о жертвах трагедии в Дагестане

Также команды почтят память бывшего главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Андрея Будогосского

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Матчи пятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) начнутся с минуты молчания в память о жертвах трагедии в Дагестане и бывшем главе департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрее Будогосском. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Взрыв произошел вечером 14 августа напротив заправки в пригороде Махачкалы. В результате, по последним данным, погибли 35 человек, известно о 84 пострадавших. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования близким погибших.

Будогосский умер 16 августа, он был руководителем департамента судейства и инспектирования РФС с октября 2016 года по апрель 2018-го. С 1977-го по 1997-й он работал главным арбитром на матчах чемпионатов СССР и России. В РФС Будогосский работал с 1999 года, он занимал должности заместителя председателя инспекторского комитета организации и советника президента РФС по вопросам судейства и инспектирования. После окончания судейской карьеры Будогосский открыл центр подготовки судей "Футбольным арбитр", в котором проходили подготовку многие российские судьи, в числе которых Сергей Карасев, Евгений Турбин и Андрей Чеботарев.

Матчи пятого тура чемпионата России пройдут с 18 по 20 августа.