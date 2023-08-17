Легкоатлет Шубенков занял третье место в финале серии "Королева российского спорта"

Победу в беге на 110 м с барьерами одержал Артем Макаренко

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Чемпион мира 2015 года Сергей Шубенков занял третье место в беге на 110 м с барьерами в финале легкоатлетической серии "Королева российского спорта". Соревнования проходят в Екатеринбурге.

Шубенков преодолел дистанцию за 13,63 секунды. Победителем забега стал Артем Макаренко с результатом 13,36 секунды, второе место занял представитель Белоруссии Виталий Парахонько (13,60 секунды).

Шубенкову 32 года. В его активе есть также две серебряные медали чемпионатов мира и одна бронзовая, а также две золотые и одна серебряная награда летних европейских первенств. 22 июня Шубенков сломал ключицу после падения с мотоцикла. В конце того же месяца спортсмену была сделана операция, место перелома зафиксировали титановой пластиной.

Финал "Королевы российского спорта" проходит с 17 по 19 августа в Екатеринбурге. Первые два дня соревнования будут проходить на стадионе "Калининец", в заключительный день в центре Екатеринбурга будут разыграны медали среди мужчин и женщин в прыжках в высоту.