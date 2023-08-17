Тарасова считает, что тенденция недопуска российских спортсменов на Олимпиаду сохранится

Заслуженный тренер СССР считает, что в итоге никого не допустят из россиян

МОСКВА, 17 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Тенденция недопуска российских спортсменов к участию в Олимпийских играх продолжится. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу в четверг заявил, что не видит шансов на участие россиян в Играх в Париже.

"Не пустят не только легкоатлетов, но и остальных, - сказала Тарасова. - Никого не допустят, пока это (спецоперация на Украине - прим. ТАСС) не закончится. Такая тенденция будет и по другим видам спорта, это только начало".

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать россиян и белорусов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.