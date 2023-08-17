Американский боксер Джонсон вышел на взвешивание в футболке с изображением Путина

Ранее Кевин Джонсон сообщил, что сменил имя на Кевин Владимирович в честь Путина

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Бывший претендент на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) американец Кевин Джонсон вышел на процедуру взвешивания перед боем с россиянином Марком Петровским в футболке с изображением президента РФ Владимира Путина.

Бой пройдет 18 августа на турнире в Москве. В апреле после победы над бойцом смешанного стиля Вячеславом Дациком Джонсон заявил о желании жить в России.

Ранее в интервью газете "Известия" Джонсон сообщил, что сменил имя на Кевин Владимирович в честь Путина.

Джонсону 43 года. На профессиональном ринге он провел 59 поединков, в которых одержал 36 побед (20 нокаутом), потерпел 21 поражение, 2 боя завершились вничью. В декабре 2009 года американец проиграл украинцу Виталию Кличко в бою за титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе. Украинский спортсмен одержал 39-ю победу в карьере, однако боксер из США стал лишь вторым, кто проиграл ему не нокаутом, проведя на ринге полноценные 12 раундов. В 2017 году Джонсон завоевал титул чемпиона по версии Международной боксерской организации, победив техническим нокаутом итальянца Франческо Пьянету, но уже в следующем году не смог защитить пояс, уступив техническим нокаутом хорвату Петару Милашу.