Шубенков не удивлен заявлению Коу, который не видит российских легкоатлетов на Олимпиаде

Российские и белорусские легкоатлеты по решению World Athletics лишены возможности выступать на крупных международных стартах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков предполагал, что руководство Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) после выборов продолжит придерживаться позиции, что российских легкоатлетов не стоит допускать до Олимпиады-2024. Об этом спортсмен сообщил журналистам.

В четверг переизбранный президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу заявил, что не видит шансов на участие российских легкоатлетов в Играх в Париже. В 1980 году на Олимпиаде в Москве из-за бойкота соревнований Великобританией он выступал в качестве нейтрального атлета под флагом олимпийского движения.

"От Коу другого и не ожидали, - сказал Шубенков. - Я говорил раньше, что даже если у нас будет допуск от Международного олимпийского комитета, то есть еще международная федерация, у которой есть свое мнение на этот счет".

Российские и белорусские легкоатлеты по решению World Athletics лишены возможности выступать на крупных международных стартах из-за обострения ситуации на Украине.