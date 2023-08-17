Легкоатлет Шубенков заявил, что продолжит выступать дальше в случае недопуска на Олимпиаду

Спортсмен отметил, что пока есть силы - надо выступать

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков не собирается завершать карьеру в случае, если ему не представится возможность выступить на Олимпиаде 2024 года в Париже. Об этом спортсмен сообщил журналистам.

"Надо на мажорной ноте провести сезон, потом еще сезон, и еще сезон. Пока живой, пока в строю, пока силы есть", - ответил Шубенков на вопрос, не завершит ли он карьеру в случае недопуска на Олимпийские игры в Париже.

"То, что зрители видели сегодня, - это не Шубенков. В Челябинске что-то отдаленное от Шубенкова присутствовало, но сегодня был не мой бег и не мой стиль", - добавил спортсмен.

В четверг в финале легкоатлетической серии "Королева российского спорта" в Екатеринбурге Шубенков показал третий результат (13,63 секунды).

Шубенкову 32 года. В его активе есть также две серебряные медали чемпионатов мира и одна бронзовая, а также две золотые и одна серебряная награда летних европейских первенств. 22 июня Шубенков сломал ключицу после падения с мотоцикла. В конце того же месяца спортсмену была сделана операция, место перелома зафиксировали титановой пластиной.