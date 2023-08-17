Горячкина сыграет с представительницей Болгарии Салимовой в финале Кубка мира по шахматам

В полуфинале Нургюл Салимова обыграла украинку Анну Музычук

ТАСС, 17 августа. Нургюл Салимова из Болгарии обыграла украинку Анну Музычук на тай-брейке полуфинального матча Кубка мира по шахматам. Соревнования проходят в Баку.

В первой партии, которая прошла во вторник, шахматистки не выявили победителя, во второй партии, прошедшей в среду, также был зафиксирован ничейный результат. На первом тай-брейке Салимова выиграла черными фигурами и проиграла белыми. На втором тай-брейке болгарская шахматистка выиграла белыми фигурами и сыграла вничью черными.

В финале турнира Салимова станет соперницей россиянки Александры Горячкиной, которая ранее в полуфинале одолела китаянку Тань Чжунъи. Первая партия финала запланирована на 19 августа.

Горячкина во второй раз сыграет в финале Кубка мира, на предыдущем турнире, который прошел в 2021 году, шахматистка в финале уступила своей соотечественнице Александре Костенюк, которая в марте 2023 года сменила спортивное гражданство на швейцарское.

Матчи каждого раунда турнира состоят из двух партий с контролем времени Международной шахматной федерации (FIDE) - игроки имеют 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого. Если матч завершается вничью, для выявления победителя проводится тай-брейк с укороченным контролем времени. Три лучших шахматиста получат право сыграть в турнире претендентов и турнире претенденток, которые состоятся в 2024 году. Общий призовой фонд мужского турнира составляет более $1,8 млн, женского - более $676 тыс.

Из-за санкций FIDE российские шахматисты выступают на турнире в нейтральном статусе. Мужской турнир завершится 23 августа (в случае тай-брейка - 24 августа). Женский турнир завершится 20 августа (в случае тай-брейка - 21 августа).