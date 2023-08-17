17 августа, 15:10
ММА

Монсон заявил, что некоторые члены семьи не общаются с ним из-за отказа от гражданства США

В 2018 году спортсмен получил паспорт РФ

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Члены семьи бойца смешанного стиля (ММА) Джеффа Монсона отказались от общения с ним из-за отказа спортсмена от американского гражданства. Об этом Монсон рассказал ТАСС.

"Некоторые члены семьи отказались общаться со мной и не разговаривают, - сказал Монсон. - То же самое произошло и с несколькими друзьями из моего круга общения. Я никогда больше не приеду в США, да мне и визу не дадут".

Монсону 52 года. В августе в Москве он проведет последний бой в карьере. На его счету 60 побед, 26 поражений и 1 ничья. Монсон ранее отказался от гражданства США, в 2018 году он получил российское гражданство. 

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ММА
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