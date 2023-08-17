Легкоатлет Шубенков заявил, что больше не будет выступать в этом сезоне

В финале легкоатлетической серии "Королева российского спорта" в Екатеринбурге Шубенков показал третий результат

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков после финала легкоатлетической серии "Королева российского спорта" в Екатеринбурге завершил выступления в текущем сезоне. Об этом Шубенков сообщил журналистам.

В четверг в финале Шубенков показал третий результат (13,63 секунды). "Удивительно, что так получилось, ведь на тренировках все было хорошо, я добавлял, - сказал спортсмен. - Сегодня все должно было быть нормально, но что-то не так пошло. Очень обидно было концовку смазать".

"Я не ожидал, что "рубилово" такое будет. Хотя мне такое нравится. Это был последний старт. Теперь буду отдыхать, залечиваться и восстанавливаться до конца", - заключил Шубенков.

Шубенкову 32 года. В его активе есть также две серебряные медали чемпионатов мира и одна бронзовая, а также две золотые и одна серебряная награда летних европейских первенств. 22 июня Шубенков сломал ключицу после падения с мотоцикла. В конце того же месяца спортсмену была сделана операция, место перелома зафиксировали титановой пластиной.