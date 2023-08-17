Хорватский футболист Бистрович вернулся в расположение ЦСКА

Первую часть сезона-2022/23 хорват провел в итальянском "Лечче" на правах аренды, в январе игрок договорился о досрочном прекращении арендного соглашения и перешел в нидерландскую "Фортуну"

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Хорватский полузащитник Кристиян Бистрович вернулся в расположение московского футбольного клуба ЦСКА из аренды. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Первую часть сезона-2022/23 хорват провел в итальянском "Лечче" на правах аренды. В январе игрок договорился о досрочном прекращении арендного соглашения и перешел в нидерландскую "Фортуну". В составе "Лечче" он провел 12 матчей, за "Фортуну" Бистрович сыграл 13 встреч и забил 1 гол.

"Хорватский полузащитник продолжит восстановление после проведенной операции под наблюдением наших врачей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Бистровичу 25 лет, он перешел в ЦСКА в 2018 году. Вместе с армейцами он стал серебряным призером чемпионата России в сезоне-2017/18 и завоевал суперкубок страны в 2018 году. В сезоне-2021/22 Бистрович на правах аренды выступал за турецкие клубы "Касымпаша" и "Фатих Карагюмрюк", ранее он был игроком хорватского "Славен Белупо".