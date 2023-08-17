Поздняков заявил, что глава World Athletics Коу ведет русофобскую политику

Себастьян Коу в четверг заявил, что не видит шансов на участие россиян в Играх в Париже

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) британец Себастьян Коу ведет последовательную русофобскую политику со времени своего первого избрания на этот пост. Такое мнение журналистам высказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Коу в четверг заявил, что не видит шансов на участие россиян в Играх в Париже.

"Я считаю, что господин Коу ведет последовательную русофобскую политику со времени первого избрания на пост президента World Athletics. В его поведении ничего не меняется, лишь мотивы, факторы, которыми он пытается прикрыть ту русофобию, которую демонстрирует. Безусловно, такое поведение не присуще олимпийской семье, в которой идеалами всегда были дружба, взаимное уважение, стремление к совершенству. Видимо, об этих идеалах господин Коу подзабыл", - сказал Поздняков.

В четверг 66-летний Коу был переизбран на пост президента World Athletics. Он занимает эту должность с 2015 года. Коу выступал в беге на дистанциях 800 и 1 500 метров, является двукратным олимпийским чемпионом и чемпионом Европы. В 1980 году на Олимпиаде в Москве из-за бойкота соревнований Великобританией он выступал в качестве нейтрального атлета под флагом олимпийского движения.

World Athletics в ноябре 2015 года из-за допингового скандала приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в своей организации и лишила российских спортсменов международных стартов. С марта 2017 года отдельные российские легкоатлеты при условии получения нейтрального статуса вернули себе возможность выступать на турнирах за рубежом. В 2020 году критерии допуска были ужесточены, на Олимпиаду в Токио допустили только 10 россиян. С марта 2022 года после обострения ситуации на Украине World Athletics запретила российским и белорусским легкоатлетам выступать на турнирах под своей эгидой.