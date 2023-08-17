Поздняков отметил высокий уровень организации финала "Королевы российского спорта"

Глава Олимпийского комитета России считает, что инфраструктура готова принять другие мероприятия

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Организаторы финала легкоатлетической серии "Королева российского спорта" в Екатеринбурге проводят соревнования на высоком уровне, инфраструктура турнира готова к другим мероприятиям. Об этом журналистам заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

"Самые приятные впечатления от спортивного праздника, - сказал Поздняков. - Я очень благодарен правительству Свердловской области и Всероссийской федерации легкой атлетики за этот праздник, который наблюдают сегодня жители Екатеринбурга. Видно, что организаторы готовились не только к этому событию, но и к предстоящим студенческим мероприятиям, к Играм дружбы, которые также здесь пройдут. Инфраструктура готова, я сегодня ознакомился, помимо всего прочего, она впечатляет, на таких объектах можно проводить соревнования самого высокого уровня".

"Сегодня мне посчастливилось посетить финалы в беге на 100 м, мы сегодня обсуждали с [первым вице-президентом Всероссийской федерации легкой атлетики] Ириной Приваловой, что они сродни фехтованию на саблях. Я получил огромное удовольствие от просмотра соревнований", - добавил он.

Финал "Королевы российского спорта" проходит с 17 по 19 августа в Екатеринбурге. Первые два дня соревнования будут проходить на стадионе "Калининец", в заключительный день в центре Екатеринбурга будут разыграны медали среди мужчин и женщин в прыжках в высоту.