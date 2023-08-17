ЦСКА и "Бешикташ" достигли договоренности о переходе футболиста Зайнутдинова

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что Бахтиёр Зайнутдинов отправился на медобследование в Стамбул

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА достиг принципиальной договоренности с турецким "Бешикташем" о переходе казахстанского полузащитника Бахтиёра Зайнутдинова. Об этом в своем телеграм-канале сообщил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

"ЦСКА и "Бешикташ" достигли принципиальной договоренности о переходе Бахтиёра Зайнутдинова. Клуб пошел на встречу Бахе, уже сегодня он отправился на медобследование в Стамбул. Бахтиёр попрощался с командой на базе, а затем приехал на стадион попрощаться с сотрудниками офиса. При выполнении всех оговоренных клубами условий трансферный контракт вступит в силу", - написал Брейдо.

Зайнутдинову 25 лет, он выступал за ЦСКА с 2020 года, в составе армейцев в 2023 году стал обладателем Кубка России и серебряным призером чемпионата страны. За ЦСКА Зайнутдинов провел 83 матча, в которых забил 7 голов и отдал 8 голевых передач. Ранее полузащитник выступал за "Ростов, а также казахстанские клубы "Тараз" и "Астана", с которой в 2018 году стал чемпионом и обладателем Суперкубка Казахстана. В составе сборной Казахстана Зайнутдинов провел 30 матчей, забил 12 голов и отдал 1 голевую передачу.