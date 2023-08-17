Теннисист Медведев не сумел выйти в четвертьфинал турнира в Цинциннати

В третьем круге россиянин проиграл представителю Германии Александру Звереву

ТАСС, 17 августа. Россиянин Даниил Медведев уступил представителю Германии Александру Звереву в третьем круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Цинциннати (штат Огайо, США).

Встреча закончилась со счетом 6:4, 5:7, 6:4 в пользу Зверева, посеянного на турнире под 16-м номером, у Медведева был третий номер. В четвертьфинале Зверев сыграет с победителем матча между американцем Маккензи Макдональдом и французом Адрианом Маннарино.

Медведеву 27 лет, он занимает третье место в рейтинге ATP, в 2022 году россиянин 16 недель был первой ракеткой мира. На счету теннисиста 20 побед на турнирах под эгидой организации, пять из которых он одержал в текущем сезоне. Лучшим результатом Медведева на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США - 2021. В том же году в составе команды России он выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса.

Звереву 26 лет, в рейтинге ATP он занимает 17-ю позицию. На счету спортсмена 20 побед на турнирах под эгидой организации, две из которых - на Итоговом турнире ATP (2018, 2021). Лучшим результатом представителя Германии на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата США в 2020 году. На Олимпийских играх в Токио Зверев стал победителем в одиночном разряде, победив в финале россиянина Карена Хачанова.

Турнир в Цинциннати относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Соревнование проводится на покрытии "хард" и завершится 20 августа. Призовой фонд составляет $6,6 млн. Действующим победителем является хорват Борна Чорич, из россиян турнир выигрывал Даниил Медведев (2019).