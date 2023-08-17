Чесноков считает, что теннисист Зверев заслуженно победил Медведева

Встреча третьего круга турнира в Цинциннати завершилась со счетом 6:4, 5:7, 6:4 в пользу Зверева

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Представитель Германии Александр Зверев здорово играл против россиянина Даниила Медведева в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Цинциннати и заслуженно одержал победу. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 5:7, 6:4 в пользу Зверева.

"Уровень матча был очень хороший. Я думал, что Медведев выиграет, но при счете 4:4, 0:0 в решающем сете он вышел к сетке, Зверев этого ждал и обвел Медведева. Потом при счете 30:30 Даниил опять подошел к сетке и получил обводку, а затем сделал грубейшую двойную ошибку. По идее, у Медведева было небольшое преимущество, но Зверев здорово играл и заслуженно победил", - сказал Чесноков.

Турнир в Цинциннати относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Соревнование проводится на покрытии "хард" и завершится 20 августа. Призовой фонд составляет $6,6 млн. Действующим победителем является хорват Борна Чорич, из россиян турнир выигрывал Медведев (2019).