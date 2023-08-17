Ольховский считает, что теннисист Медведев стал делать необъяснимые ошибки

Россиянин в третьем круге турнира в США уступил представителю Германии Александру Звереву

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев всегда был психологически сильнее соперников, но сейчас стал делать необъяснимые ошибки. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

Медведев проиграл представителю Германии Александру Звереву со счетом 4:6, 7:5, 4:6 в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Цинциннати.

"Я считал Даниила фаворитом в этом матче, - сказал Ольховский. - И в Канаде, и здесь он делал двойные ошибки на брейк-пойнтах, и его игра не вселяет сильную уверенность. Он всегда был психологически сильнее соперников, а сейчас он делает необъяснимые ошибки. Нет того Медведева, которого мы привыкли видеть".

Медведеву 27 лет, он занимает третье место в рейтинге ATP, в 2022 году россиянин 16 недель был первой ракеткой мира. На счету теннисиста 20 побед на турнирах под эгидой организации, пять из которых он одержал в текущем сезоне. Лучшим результатом Медведева на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США - 2021. В том же году в составе команды России он выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса.

Турнир в Цинциннати относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Соревнование проводится на покрытии "хард" и завершится 20 августа. Призовой фонд составляет $6,6 млн. Действующим победителем является хорват Борна Чорич, из россиян турнир выигрывал Медведев (2019).