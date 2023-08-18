СМИ: Захарян 18 августа улетит в Испанию для завершения перехода в "Реал Сосьедад"

13 августа в пресс-службе "Реал Сосьедад" сообщили ТАСС, что сделка по переходу Захаряна близка к завершению

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Футболист московского "Динамо" Арсен Захарян 18 августа отправится в Испанию, чтобы завершить переход в испанский "Реал Сосьедад". Об этом на своей странице в X (ранее Twitter) сообщил журналист Фабрицио Романо.

13 августа в пресс-службе "Реал Сосьедад" сообщили ТАСС, что сделка по переходу Захаряна близка к завершению. Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров в тот же день заявил, что игрок должен вылететь в Испанию для прохождения медосмотра. В среду в пресс-службе "Динамо" сообщили ТАСС, что Захарян вернулся к тренировкам с командой.

Захаряну 20 лет, он дебютировал в основной команде "Динамо" в 2020 году. Всего в составе бело-голубых он провел 89 матчей, в которых забил 19 голов и сделал 25 результативных передач. Также полузащитник провел 7 матчей за сборную России.

"Реал Сосьедад" занял четвертое место в минувшем сезоне чемпионата Испании и сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов. В первом туре текущего чемпионата команда из Сан-Себастьяна сыграла вничью с "Жироной" (1:1). Во втором туре "Реал Сосьедад" 19 августа примет "Сельту".