Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Тэйвз приостановил карьеру на сезон-2023/24

По словам спортсмена, он сосредоточится на восстановлении

ТАСС, 18 августа. Канадский нападающий Джонатан Тэйвз приостановил карьеру хоккеиста и не будет выступать в сезоне-2023/24, чтобы сосредоточиться на своем здоровье. Об этом Тэйвз написал на странице в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

В апреле стало известно, что Тэйвз не станет продлевать контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Чикаго". Прошедший сезон стал для канадца 15-м в составе команды и в лиге.

"Я бы хотел объявить, что не ухожу из хоккея навсегда, но в этом сезоне отвлекусь от игры. Я не могу отрицать свою любовь к хоккею и страсть к соревнованиям на самом высоком уровне. Однако последние несколько сезонов были очень трудными из-за проблем со здоровьем. Я хочу дать себе время полностью восстановиться, чтобы вновь наслаждаться жизнью", - написал хоккеист.

Тэйвзу 34 года, он был выбран "Чикаго" под общим третьим номером на драфте НХЛ 2006 года, в составе команды игрок трижды выиграл Кубок Стэнли (2010, 2013, 2015). В 2010 году канадец получил "Конн Смайт трофи" - приз, ежегодно присуждаемый лучшему игроку Кубка Стэнли, в 2013-м - "Фрэнк Дж. Селки трофи" - приз, вручаемый по итогам сезона лучшему нападающему оборонительного плана. На счету Тэйвза 1 204 матча в НХЛ, в них форвард забросил 417 шайб и отдал 585 результативных передач. Нападающий 6 раз был выбран для участия в Матче звезд НХЛ, он был включен в список 100 величайших игроков лиги в 2017 году.

В составе сборной Канады Тэйвз стал двукратным олимпийским чемпионом (2010, 2014). С национальной командой он также по разу выиграл чемпионат (2007) и Кубок мира (2016), дважды становился победителем молодежного чемпионата мира (2006, 2007).