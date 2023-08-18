Гребец Миназова рассказала о желании выступить на Олимпиаде 2028 года

Спортсменка отметила, что готовится к отбору на Игры

БОГОРОДСКОЕ /Московская область/, 18 августа. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата мира по гребному слалому Алсу Миназова планирует отбираться на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.

Миназовой 25 лет. Она выступала на Олимпийских играх в Токио.

"Конечно же, я собираюсь, планирую, готовлюсь отбираться на Олимпиаду. Я думаю, что моя карьера еще длинная. Я планирую до 2028 года, до Лос-Анджелеса гоняться, выступать, побеждать", - сообщила спортсменка.

Международный олимпийский комитет (МОК) 26 июля отправил приглашения на Олимпиаду 2024 года национальным олимпийским комитетам. В их числе не было России и Белоруссии, чьи спортсмены находятся под санкциями с марта 2022 года из-за обострения ситуации на Украине. В МОК отметили, что окончательное решение по допуску российских и белорусских спортсменов будет принято организацией "в соответствующее время".

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Олимпиада в Лос-Анджелесе состоится с 14 июля по 30 июля 2028 года.