Вратарь "Авангарда" Проскуряков рассказал, что хотел бы сыграть в хоккейных еврокубках

Хоккеист отметил, что хотел бы встретиться с командами из Швейцарии, Германии и Финляндии

ТАСС, 18 августа. Голкипер омского клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" Илья Проскуряков хотел бы сыграть против команд из других европейских стран в международном турнире. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

В сезоне-2008/09 Проскуряков вышел в финал хоккейной Лиги чемпионов в составе магнитогорского "Металлурга". В решающем противостоянии российская команда проиграла швейцарскому "Цюриху" (2:2, 0:5).

"Все сильно расстроились. Мы в Магнитогорске вытащили матч с 0:2. Все-таки соперник оказался сильнее. Поехали на выезд с надеждой, но не получилось. Очень крутой турнир! Новая атмосфера, необычное международное соревнование. Все по-другому. Мне очень запомнились эти матчи", - сказал Проскуряков.

"Я бы хотел сыграть против команд из Швейцарии, Германии, Финляндии. Знаю, что три-четыре немецких клуба спокойно конкурировали бы в КХЛ. Про Швейцарию и говорить нечего. Все топовые легионеры из КХЛ переходят в их лигу. В Швейцарию едут игроки из Северной Америки", - добавил он.

Проскурякову 36 лет, прошлый сезон он провел в челябинском "Тракторе" и стал участником Матча звезд КХЛ. Голкипер также в разные годы выступал за тольяттинскую "Ладу", рижское "Динамо", "Сочи", германский "Крефельд", ханты-мансийскую "Югру", нижегородское "Торпедо", владивостокский "Адмирал", московский ЦСКА и магнитогорский "Металлург", с которым в сезоне-2006/07 стал победителем российской Суперлиги.