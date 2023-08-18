18 августа, 08:00
Военная операция на Украине

Тренер сборной Новосибирской области по самбо Лепяхов погиб в зоне СВО

Ему было 50 лет

ТАСС, 18 августа. Тренер сборной Новосибирской области по самбо Сергей Лепяхов погиб при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции в возрасте 50 лет. Об этом сообщает пресс-служба новосибирской "Спортивной школы самбо".

"Сергей Владимирович добровольцем направился на фронт, где героически погиб в бою, на передовой, как погибает мужчина и воин, защищая свое Отечество, - говорится в сообщении. - Разделяем горечь невосполнимой утраты и скорбим вместе с родными, близкими, друзьями, выражаем искреннее соболезнование тем, кто знал и любил Сергея Владимировича".

Лепяхов тренировал сборную Новосибирской области с 2016 года, активно занимался развитием самбо в регионе. 

Теги:
Военная операция на Украине
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