Тренер сборной Новосибирской области по самбо Лепяхов погиб в зоне СВО

Ему было 50 лет

ТАСС, 18 августа. Тренер сборной Новосибирской области по самбо Сергей Лепяхов погиб при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции в возрасте 50 лет. Об этом сообщает пресс-служба новосибирской "Спортивной школы самбо".

"Сергей Владимирович добровольцем направился на фронт, где героически погиб в бою, на передовой, как погибает мужчина и воин, защищая свое Отечество, - говорится в сообщении. - Разделяем горечь невосполнимой утраты и скорбим вместе с родными, близкими, друзьями, выражаем искреннее соболезнование тем, кто знал и любил Сергея Владимировича".

Лепяхов тренировал сборную Новосибирской области с 2016 года, активно занимался развитием самбо в регионе.