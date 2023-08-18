Футболисты "Зенита" Родригао и Мостовой не сыграют в матче РПЛ со "Спартаком"

Под вопросом участие в матче защитника Дмитрия Чистякова, подчеркнул Сергей Семак

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Бразильский защитник Родригао и российский полузащитник Андрей Мостовой не сыграют за петербургский футбольный клуб "Зенит" в матче пятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Спартака", так как продолжают восстановление. Об этом журналистам рассказал главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

"Что касается травмированных, ситуация не изменилась, - сказал Семак. - Родригао продолжает восстановление, Андрей Мостовой - тоже, динамика хорошая. [Защитник] Дмитрий Чистяков под вопросом, он пока не готов тренироваться в общей группе, остальные все готовятся".

Матч между "Спартаком" и "Зенитом" пройдет 20 августа на "Открытие банк - Арене" в Москве и начнется в 19:30 мск.

"Нынешний "Спартак" очень хорошо точечно усилился квалифицированными игроками, прежде всего в атакующую и среднюю линии. Там по два очень хороших игрока на каждую позицию. Индивидуальное мастерство и командная работа очень хорошие. [Главный тренер "Спартака"] Гильермо Абаскаль второй год с командой, она очень хорошо понимает требования, смотрится хорошо в атаке, забивает много, что абсолютно заслуженно", - добавил Семак.

"Зенит" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 7 очков в 4 матчах. "Спартак" с 9 очками располагается на четвертой позиции.