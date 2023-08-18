Вышли в обращение марки из серии "Виды спорта", посвященные городкам

Помимо Москвы, спецгашения предусмотрены в почтовых отделениях Санкт-Петербурга, Пензы и Рязани

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Марки из серии "Виды спорта", посвященные городошному спорту, вышли в обращение в России. Гашение марки штемпелем первого дня выпуска можно осуществить в столице в Главпочтамте.

Помимо Москвы, спецгашения предусмотрены в почтовых отделениях Санкт-Петербурга, Пензы и Рязани.

На прошедшем в конце июля чемпионате Европы, приуроченном к 100-летию городошного спорта, российские спортсмены завоевали все девять комплектов медалей. Сборная России выступала в группе А вместе с командами Белоруссии и Германии. Чемпионат проходил в трех дисциплинах: классические, финские и европейские городки. В каждой дисциплине в мужских, женских и командных соревнованиях весь пьедестал заняли российские городошники. Предстоящий чемпионат мира пройдет в 2024 году в Минске.