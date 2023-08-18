Победитель ралли "Дакар" Карякин стал мэром спортивной деревни фестиваля в Екатеринбурге

Гонщик пожелал спортсменам на соревнованиях безопасной борьбы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Победитель ралли "Дакар" 2017 года в зачете квадроциклов Сергей Карякин стал мэром спортивной деревни Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге. Церемония представления мэра состоялась в пятницу.

В торжественной церемонии представления мэра приняли участие первый заместитель министра спорта Российской Федерации Азат Кадыров, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и руководитель дирекции Международного фестиваля университетского спорта Александр Чернов, который вручил Карякину символический ключ от деревни фестиваля.

"Для меня большая честь стать мэром этой спортивной деревни. Мы готовились очень долго всей нашей большой и дружной командой. И наша основная задача, чтобы каждый из вас почувствовал себя как дома, потому что здесь мы все одна большая семья, мы все хотим, чтобы вы стали друзьями и, безусловно, каждый боролся за лучший результат, которого достоин", - обратился Карякин к участникам фестиваля. Также гонщик пожелал спортсменам безопасной борьбы, без травм.

Карякину 32 года. Он также является серебряным призером ралли "Дакар - 2020" в классе Т3. Карякин является единственным представителем России, кому удалось стать победителем и призером ралли-марафона "Дакар" в двух категориях.