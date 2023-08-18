Каманцев отметил, что Будогосский внес большой вклад в развитие российского судейства

Андрей Будогосский умер 16 августа в возрасте 73 лет

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Бывший глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский внес большой вклад в развитие российского судейства. Такое мнение ТАСС высказал председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии РФС Павел Каманцев.

16 августа пресс-служба РФС сообщила, что Будогосский умер на 74-м году жизни. 18 августа в Москве прошло прощание с Будогосским. На нем присутствовали порядка 50 человек, среди них Каманцев, руководитель проекта системы видеоассистента рефери (VAR) Кирилл Верхолетов, заместитель главы департамента судейства РФС Николай Иванов, действующие арбитры Виталий Мешков и Евгений Турбин, а также бывшие арбитры, в том числе экс-судья категории Международной федерации футбола (ФИФА) Алексей Николаев.

"Много его воспитанников было. Я, к сожалению, не так долго был знаком с Андреем Дмитриевичем, но можно сказать, что это главный человек, который пытался и старался систематизировать наш футбол, - сказал Каманцев. - Он внес большой вклад в развитие российского судейства, утрата невосполнимая. К сожалению, в последнее время он довольно серьезно болел. Как могли старались поднять ему настроение и улучшать судейство. При общении он говорил, что, в принципе, доволен [судейством], хотя он всегда был критичным человеком, с довольно жестким юмором. Счастлив, что был с ним знаком, хотя и не продолжительный период, можно говорить, что от нас ушел большой человек".

Николаев отметил, что Будогосский был первый учителем для многих судей. "Это действительно, как многие говорят, глыба методики судейства, глыба в плане принятия решений, - отметил Николаев. - Он был очень строгим, бескомпромиссным, если что-то решил, значит, уже был закон, свои решения никогда не менял. Порой был где-то конфликтным человеком, но все это было на пользу судейству, он мог заступиться за судей, отстаивать их интересы. Для многих он был первым учителем, как и для меня, в 1986 году я пришел в школу молодого арбитра. Это как первый учитель в школе, который влюбил каждого, кто был сегодня, в это нелегкое ремесло - судейство. Это дорогого стоит, поэтому все с теплотой будут вспоминать этого человека".

Будогосский был руководителем департамента судейства и инспектирования РФС с октября 2016 по апрель 2018 года. С 1977-го по 1997-й он работал главным арбитром на матчах чемпионатов СССР и России. В РФС Будогосский работал с 1999 года, он занимал должности заместителя председателя инспекторского комитета организации и советника президента РФС по вопросам судейства и инспектирования. После окончания судейской карьеры Будогосский открыл центр подготовки судей "Футбольный арбитр", в котором проходили подготовку многие российские судьи, в числе которых Сергей Карасев, Турбин и Андрей Чеботарев.