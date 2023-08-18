Вратарь Проскуряков рассказал, как относится к заброшенной в ворота "Ак Барса" шайбе

Илья Проскуряков в 2009 году стал первым вратарем КХЛ, который сумел забросить шайбу

ТАСС, 18 августа. Вратарь омского "Авангарда" Илья Проскуряков спокойно относится к шайбе, заброшенной им в ворота казанского "Ак Барса" в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

Проскуряков стал первым вратарем в истории КХЛ, которому удалось записать на свой счет заброшенную шайбу. В 2009 году он поразил ворота "Ак Барса", выступая за магнитогорский "Металлург".

"Тогда было ощущение, что раз забил, можно забыть об этом. Хотя тогда даже не тренировали этот момент, - сказал Проскуряков, отметив, что тогдашний тренер "Металлурга" Валерий Белоусов спокойно отреагировал на шайбу. - Через три дня мы играли финал Лиги чемпионов. Было не до моего гола. Все ребята поздравили, потом готовились к финалу, но, к сожалению, проиграли".

"Хоть чем-то я запомнился. Но я спокойно отношусь к этому. Что, бить в грудь себя, что я в 2009 году забил гол? Мне скажут: когда это было? В каком году? Да, это достижение. Зайдешь в "Википедию", прочитаешь и узнаешь, кто забил. Но в хоккее забить гол вратарю - не первоочередная задача. Намного ценнее стать лучшим вратарем сезона", - добавил он.

За время существование КХЛ голами отмечались пять вратарей. В 2010 году в ворота хабаровского "Амура" забросил голкипер рижского "Динамо" Эдгарс Масальскис. В 2013 году отличился выступавший за казахстанский "Барыс" Виталий Еремеев, в 2019 году шайбу забросил финский вратарь Йони Ортио, игравший за подмосковный "Витязь". В прошедшем сезоне голом отметился голкипер московского "Динамо" Илья Коновалов. При этом прямыми бросками шайбу в ворота соперника в КХЛ отправляли только Проскуряков и Коновалов. Остальные вратари были последними, кто касался шайбы в эпизодах с голами своих команд, в результате чего голы были записаны на их счет.