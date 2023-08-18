Российской биатлонистке Виролайнен разрешили выступать за сборную Финляндии

В последний раз спортсменка представляла на соревнованиях сборную России в сезоне-2017/18

ТАСС, 18 августа. Дарья Виролайнен, ранее выступавшая за сборную России по биатлону, получила право представлять команду Финляндии на международных соревнованиях. Об этом сообщает пресс-служба Федерации биатлона Финляндии.

"Международный союз биатлонистов (IBU) предоставил Дарье Виролайнен право представлять Финляндию на международных соревнованиях по биатлону в сезоне-2023/24", - говорится в сообщении.

Виролайнен 34 года, последние шесть лет она вместе с семьей живет в Финляндии и выступает на местных соревнованиях. Последний раз за национальную команду России Виролайнен выступала в сезоне-2017/18, она является чемпионкой Европы в сингл-миксте (2017), обладательницей золотой медали Универсиады в индивидуальной гонке (2011) и призером этапов Кубка мира.