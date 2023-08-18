Поздняков: молчание МОК в вопросе допуска россиян разрушает объединяющую миссию спорта

Спорт во все времена был призван служить делу мира и взаимопонимания, подчеркнул президент Олимпийского комитета России

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Безучастность Международного олимпийского комитета (МОК) в вопросе допуска российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям наносит ущерб целостности олимпийского движения. Об этом в своем телеграм-канале заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

16 августа во время совещания с правительством президент РФ Владимир Путин заявил о деградации международных спортивных организаций ввиду политизации международных спортивных структур и коммерциализации международного олимпийского движения.

"В последнее время мы регулярно слышим высказывания зарубежных спортивных и политических деятелей на тему допуска российских и белорусских спортсменов к участию в международных стартах, в том числе в Олимпиаде будущего года. Многие из них, особенно со стороны украинских чиновников, лишены какой-либо последовательности и порой напоминают бред сумасшедшего. То бойкот объявят, то запретят своим же спортсменам участвовать, то участвуют, но при каких-то условиях, то грезят созданием антироссийской коалиции. Лозанна (где находится штаб-квартира МОК - прим. ТАСС) на все это, увы, не реагирует. То есть молча одобряет. Все дальше уходя от, собственно, спорта и его объединяющей миссии, которая во все времена была призвана служить делу мира и взаимопонимания", - написал Поздняков.

"Спорт должен оставаться вне политики, чтобы развиваться автономно от демагогии и попыток использовать его в сиюминутных интересах. Как раз то, что происходит сейчас с Международным олимпийским комитетом и вверенным организации движением. Его основы подрывают утрата автономии, политизация решений и игнорирование принципов Олимпийской хартии в угоду антироссийскому заказу. Большинство коллег из Лозанны, открыто заняв сторону политического конфликта, своими действиями и риторикой разрушают сейчас целостность олимпийского движения. При этом истинные олимпийские принципы и ценности не просто не теряют своей актуальности, а востребованы сейчас как никогда. Прежде всего во благо спортсменов, оказавшихся в жерновах неприкрытой дискриминации, двойных стандартов, произвола и беззакония", - также говорится в заявлении главы ОКР.

Поздняков также выразил поддержку российским спортсменам. Он заявил, что 14 сентября на ежегодном расширенном заседании комиссии спортсменов ОКР будут представлены меры дополнительного материального обеспечения атлетов.

Рекомендации МОК

28 марта исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал допускать россиян и белорусов к участию в международных турнирах в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Международный союз биатлонистов после публикации рекомендаций МОК заявил, что пока не собирается рассматривать вариант возвращения российских и белорусских спортсменов на свои соревнования даже на предложенных условиях.