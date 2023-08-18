Шипов: FIDE избежала скандалов благодаря невыходу украинки Музычук в финал Кубка мира

В полуфинале украинская спортсменка уступила Нургюл Салимовой из Болгарии

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Проигрыш украинки Анны Музычук в полуфинале Кубка мира представительнице Болгарии Нургюл Салимовой позволил Международной шахматной федерации (FIDE) избежать скандалов, связанных со встречами между российскими и украинскими спортсменами. Такое мнение ТАСС высказал международный гроссмейстер Сергей Шипов.

В финале Салимова сыграет с россиянкой Александрой Горячкиной. Ранее украинским шахматистам было рекомендовано избегать рукопожатий и совместных фотографий с россиянами.

"Конечно, в шахматном мире все вздохнули с облегчением, когда стало ясно, что наши шахматисты не сыграют с украинскими. FIDE удалось избежать нешахматных страстей. Некоторые горячие политики, скандалисты мечтали о такой встрече, но она не состоится. Теперь шахматный мир может спокойно следить за оставшейся частью Кубка мира, не отвлекаясь на политику", - сказал Шипов.

"В шахматном плане было бы интересно посмотреть на встречу между Горячкиной и Музычук. Это две высококлассные шахматистки, но Салимова играла очень здорово на тай-брейке и заслуженно вышла в финал", - добавил собеседник агентства.

Соревнования проходят в Баку. Финал женского турнира на Кубке мира начнется 19 августа.