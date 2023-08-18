Тихонов считает, что Виролайнен нельзя называть предателем за переход в сборную Финляндии

Четырехкратный олимпийский чемпион подчеркнул, что спортсменка внесла свой вклад в развитие российского биатлона

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Российскую биатлонистку Дарью Виролайнен нельзя причислять к предателям родины за желание продолжить карьеру в сборной Финляндии. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов.

"Ради бога, пусть выступает, тем более что в сборную России она не попадает, - сказал Тихонов. - В предательницы мы ее, конечно, записывать не будем - она уже давно там живет, поэтому лучше давайте пожелаем ей удачи. Она внесла свой вклад в развитие российского биатлона, если в этом возрасте она еще сможет показать высокий результат, то это будет примером для всех в женском биатлоне".

В пятницу стало известно, что Международный союз биатлонистов (IBU) предоставил Виролайнен право выступать за Финляндию на международных соревнованиях по биатлону начиная с сезона-2023/24.

Виролайнен 34 года, последние шесть лет она вместе с семьей живет в Финляндии и выступает на местных соревнованиях. Последний раз за национальную команду России Виролайнен выступала в сезоне-2017/18. Она является чемпионкой Европы в сингл-миксте (2017), обладательницей золотой медали Универсиады в индивидуальной гонке (2011) и призером этапов Кубка мира.