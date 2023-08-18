Смагин считает Горячкину фаворитом финала Кубка мира по шахматам

Российская спортсменка демонстрирует очень солидную игру на турнире, отметил вице-президент Федерации шахмат России

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Россиянка Александра Горячкина является фаворитом финального матча Кубка мира по шахматам против представительницы Болгарии Нургюл Салимовой. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин.

"Тай-брейк у Музычук и Салимовой получился зубодробительным. Я думаю, что Горячкиной с Салимовой удобнее играть, чем с Музычук. По игре она безусловный фаворит, мне кажется по стилю Салимова хорошо подходит Горячкиной. Александра демонстрирует очень солидную игру, надеюсь, она сможет победить, но Кубок мира всегда может преподнести сюрпризы", - сказал Смагин.

17 августа Салимова победила на тай-брейке украинку Анну Музычук.

Соревнования проходят в Баку. Финал женского турнира на Кубке мира начнется 19 августа.