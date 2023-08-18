Вратаря ПСЖ Серхио Рико выписали из больницы через 82 дня после госпитализации

Футболист был госпитализирован в конце мая, он получил травму во время конной прогулки

ТАСС, 18 августа. Испанский голкипер французского "Пари Сен-Жермен" Серхио Рико был выписан из госпиталя в Севилье. Об этом со ссылкой на жену футболиста сообщает газета Marca.

28 мая агентство Франс Пресс сообщило о госпитализации вратаря, по информации испанской газеты Marca, Рико получил травму головы в результате падения с лошади. 19 июня телеканал Telecinco со ссылкой на супругу футболиста Альбу Силву сообщил о том, что спортсмен вышел из комы.

Рико 29 лет, в сезоне-2022/23 он не провел ни одного официального матча. В течение карьеры вратарь также выступал за испанские "Севилью" и "Мальорку", английский "Фулхэм". В составе ПСЖ вратарь трижды становился чемпионом Франции, дважды побеждал в кубке страны, по разу - в Суперкубке Франции и Кубке французской лиги. С "Севильей" испанец два раза выигрывал Лигу Европы. На счету Рико один матч за сборную Испании.