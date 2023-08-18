Ольховский ждал лучших результатов от российских теннисистов на турнире в Цинциннати

По мнению победителя двух турниров большого шлема в миксте, у отечественных спортсменов еще есть время подготовится к US Open

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Российские теннисисты могли добиться лучших результатов на турнирах в Канаде и американском Цинциннати. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

У мужчин Даниил Медведев дошел до четвертьфинала турнира в Торонто и до третьего круга в Цинциннати. У женщин в Монреале до финала дошла Людмила Самсонова, а на американском турнире лучшим результатом стал выход в третий круг Дарьи Касаткиной.

"Я не вижу пока больших проблем, главный турнир все же US Open. Конечно, на последних двух турнирах я ждал чего-то большего от наших теннисистов, они могли пройти дальше, но ничего страшного в этом нет. Время подготовиться к US Open у них еще есть", - сказал Ольховский.

US Open является последним в сезоне турниром Большого шлема и пройдет с 28 августа по 10 сентября. Действующим победителем является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.