Мирослав Ромащенко возглавил футбольный клуб "Ахмат"

Соглашение рассчитано на три года

ТАСС, 18 августа. Грозненский футбольный клуб "Ахмат" объявил о назначении на пост главного тренера Мирослава Ромащенко. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с тренером рассчитан на три года. Ранее пост главного тренера "Ахмата" покинул Сергей Ташуев. Грозненский клуб с 3 очками занимает 11-е место в турнирной таблице национального первенства.

Ромащенко 49 лет. Ранее специалист тренировал "Томь" и белгородский "Салют", работал в тренерском штабе Станислава Черчесова в "Ахмате", пермском "Амкаре", московском "Динамо", польской "Легии" и венгерском "Ференцвароше", а также входил в тренерский штаб сборной России.

В следующем туре "Ахмат" сыграет 20 августа на домашнем поле с "Оренбургом".