Чесноков считает, что у теннисистки Касаткиной не было шансов обыграть Соболенко

Россиянка в матче третьего круга уступила белоруской спортсменке в двух сетах

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко владела инициативой в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Цинциннати (штат Огайо, США) против россиянки Дарьи Касаткиной, занимающей 13-е место в мировом рейтинге, и не оставила ей никаких шансов на победу. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу Соболенко. В четвертьфинале белоруска сыграет с представительницей Туниса Онс Жабер.

"Если Соболенко почувствует уверенность, она начинает сносить любого игрока, что вчера и произошло. Она уверенно выиграла важные два-три мяча, которые решили исход матча. Соболенко здорово подавала, и я даже не видел, за счет чего Касаткина могла бы победить, просто не было никаких шансов. Инициатива была полностью у Соболенко, она сама забивала, сама ошибалась", - сказал Чесноков.

Турнир в Цинциннати проводится на покрытии "хард" относится к категории WTA 1 000. Призовой фонд соревнований составляет $2,78 млн. Действующей победительницей соревнований является француженка Каролин Гарсия. Из российских спортсменок турнир выигрывали Вера Звонарева (2006), Анна Чакветадзе (2007), Надежда Петрова (2008) и Мария Шарапова (2011).