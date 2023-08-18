В "Ахмате" заявили, что у Черчесова не будет должности в клубе после назначения Ромащенко

Ахмед Айдамиров отметил, что Мирослав Ромащенко будет на тренерской скамейке уже в следующем матче грозненской команды

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов не будет иметь должности в грозненском футбольном клубе "Ахмат" после назначения на пост главного тренера Мирослава Ромащенко. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров.

18 августа пресс-служба "Ахмата" сообщила, что новым главным тренером команды стал Ромащенко, контракт с ним рассчитан на три года. Он сменил на этом посту Сергея Ташуева.

"Переговоры проходили как обычно, ничего сложного, нашли взаимопонимание, быстро договорились, - сказал Айдамиров. - Естественно, заранее не готовились, не искали тренерский штаб. Задачи у нас всегда одни и те же, чтобы команда показывала хороший, зрелищный футбол, стараться выигрывать в каждом матче".

"Будет ли Станислав Черчесов помогать Ромащенко? Главный тренер у нас - Мирослав Ромащенко. Никаких дополнительных должностей у Станислава Саламовича Черчесова не будет. Мирослав Ромащенко будет на скамейке уже на ближайшем матче, в ближайшее время прибудет и будет готовить команду", - добавил Айдамиров.

Ромащенко 49 лет. Ранее специалист тренировал "Томь" и белгородский "Салют", работал в тренерском штабе Черчесова в "Ахмате", пермском "Амкаре", московском "Динамо", польской "Легии" и венгерском "Ференцвароше", а также входил в тренерский штаб сборной России.

"Ахмат" занимает 11-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 3 очка в 4 матчах. В следующем туре грозненская команда сыграет 20 августа на домашнем поле с "Оренбургом".