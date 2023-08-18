Пельмени и мороженое не включили в меню участников спортивного фестиваля в Екатеринбурге

Меню столовой имеет шестидневную ротацию, в нем 1 500 позиций

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Роспотребнадзор запретил включить пельмени в меню столовой для участников Международного фестиваля университетского спорта, который пройдет с 19 по 31 августа в Екатеринбурге. Как сообщила ТАСС директор департамента организации питания Екатерина Кондратьева, и без этого традиционного уральского блюда посетители выходят из заведения довольными.

"Мы не стали разделять станции питания на азиатскую, европейскую, средиземноморскую и русскую во избежание возможных очередей, в любой из шести раздач у нас одинаковый ассортимент, причем все блюда халяльные, - сказала Кондратьева. - Мы придумали, что у нас будут элементы фастфуда в меню, это хот-доги и бургеры, но каких-то экзотических блюд у нас нет. Спортсмены не любят экспериментировать в питании, потому что им не нужны проблемы в дни соревнований".

"Пельмени нам не согласовал Роспотребнадзор, курирующий орган, который отвечает за пищевую безопасность. Причины отказа от пельменей связаны с особенностью их приготовления, пельмени нужно сразу варить и есть, они не могут лежать в бульоне, потому что сразу портятся. А такой объем очень тяжело сделать, поэтому мы за пищевую безопасность в первую очередь и следуем всем указаниям Роспотребнадзора", - добавила собеседница ТАСС.

Меню столовой имеет шестидневную ротацию, в нем 1 500 позиций, каждый день посетителям предлагается три вида супов, множество гарниров, включая рис, пасту и булгур. В постоянном режиме работает салат-бар, где есть свежие овощи и фрукты. "Обязательно в меню присутствуют мясо, рыба, курица, блюда азиатской кухни, тот же суп том-ям в азиатском стиле, у нас есть тофу, различные сыры. Предлагаются высокоуглеводные, низколактозные продукты. Из фруктов - груши, виноград, апельсины, яблоки, грейпфруты, ананасы", - заметила Кондратьева.

"Мороженого у нас тоже нет, так как вообще спортсменам даже воду холодную пить нельзя. Когда составляли меню, мы учитывали особенности питания атлетов, что там должно быть, чего не должно быть. Нам важно, чтобы спортсмен не простудился, поэтому если он съест мороженое, то у него с немалой долей вероятности заболит горло. А занедуживший спортсмен потом не сумеет проявить себя на соревнованиях", - добавила собеседница ТАСС.

Посуда из сахарного тростника, ложки из кукурузного крахмала

Кондратьева сообщила, что из-за большого количества посетителей столовой было принято решение отказаться от стеклянных тарелок и чашек, которые приходилось бы постоянно мыть. "Мы выбрали посуду из сахарного тростника, она у нас очень симпатично выглядит и отлично перерабатывается вместе с пищевыми отходами. Приборы у нас из кукурузного крахмала, поэтому мы пишем на подносах о своей заботе о природе", - сказала она.

"Также мы разработали для участников гид по ресторанам города, в котором отметили лучшие заведения", - добавила собеседница ТАСС, отметив, что любой желающий там может отведать и знаменитые уральские пельмени.

Спортсмены едят за троих-четверых

"Все наши посетители очень довольны, все вкусно, всем нравится. Едят спортсмены за троих-четверых, и когда мы смотрим на их порции, то понимаем, что все правильно сделали, что у нас вкусно, питательно. Надо понимать, что от питания напрямую зависит и спортивный результат. Если голодный спортсмен придет на соревнование, то сами понимаете, что у него ничего не получится", - считает Кондратьева.

В столовой, где одновременно могут принимать пищу 1 400 человек, работают волонтеры-переводчики, которые могут рассказать о меню, калорийности и наличии аллергенов в пище. "У нас есть карточки в меню, на них все написано, но если гость интересуется, то волонтеры у нас владеют всей информацией и могут помочь с выбором блюд", - подчеркнула Кондратьева.

"У нас также дежурят специалисты Роспотребнадзора, и мы считаем, что это правильный подход, когда со всех сторон все отслеживается. Всю продукцию сдаем на анализы, каждое блюдо, каждый фрукт, все проверяем", - сказала собеседница ТАСС.

Столовая начинает свою работу в 6:00 по местному времени (4:00 мск). "Если у нас, допустим, делегации прибывают ночью, мы готовим для них сухпайки, чтобы гости могли перекусить, а с 6 до 11 утра они могут еще и позавтракать. Потом у нас часовой перерыв, но работает станция напитков и закусок, где можно перекусить в любое время. С 12 до 17 - обед, с 18 часов - ужин", - заключила Кондратьева.

Спортивная деревня находится в Новокольцовском районе Екатеринбурга, недалеко от аэропорта "Кольцово" и в шаговой доступности от Дворца водных видов спорта и международного выставочного центра "Екатеринбург-Экспо". На территории деревни построены жилые корпуса, медицинские кабинеты, офисы делегаций, прачечные. Инфраструктура деревни станет наследием города - частью строящегося кампуса Уральского федерального университета.

В Международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге примут участие команды из стран БРИКС, ШОС и СНГ. Всего ожидается приезд делегаций из 36 государств. Соревнования состоятся по 14 видам спорта, будет разыграно 197 комплектов медалей.