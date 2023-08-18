Лыжник Коростелев уверен, что выступит на Олимпийских играх 2026 года

На данный момент Международная федерация лыжного спорта и сноуборда отстранила россиян от соревнований под своей эгидой

ТАСС, 18 августа. Двукратный чемпион мира среди юниоров в лыжных гонках Савелий Коростелев уверен, что сможет принять участие в Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Насколько я верю, что смогу выступить на Олимпиаде 2026 года? На все 100 процентов, - сказал 19-летний Коростелев. - У меня нет такого, что надо торопиться и куда-то рваться, пока что мне достаточно конкуренции у нас в стране. Конечно, я очень хочу выступить на международных стартах, но при отсутствии этой возможности довольствуюсь тем, что у нас есть".

Олимпийские игры 2026 планируется провести с 6 по 22 февраля. 28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. В марте нынешнего года исполком МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. В мае совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой в связи с событиями на Украине. Глава Ассоциации лыжных видов спорта России Елена Вяльбе сообщила, что вопрос возвращения россиян на международную арену будет поднят не раньше сентября.