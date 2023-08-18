В Минспорте прошла торжественная церемония, посвященная 100-летию городошного спорта

В рамках мероприятия состоялась церемония гашения марки, выпущенной к 100-летию городошного спорта

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Торжественная церемония, посвященная 100-летию городошного спорта прошла в Министерстве спорта РФ. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Были зачитаны поздравления от Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, министра обороны РФ Сергея Шойгу, министра спорта РФ Олега Матыцина и главы Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова. Президент Федерации городошного спорта России Надежда Павлова была награждена грамотой от ОКР за вклад в развитие олимпийского движения.

"Городки - наш национальный вид спорта, это культура России. И пусть городки - это маленький элемент, но из таких слоев и создается сильная Россия", - сказала Павлова.

Также состоялась церемония гашения марки, выпущенной к 100-летию городошного спорта. Тираж составит 88 тыс. экземпляров. Ранее в пятницу марки из серии "Виды спорта", посвященные городошному спорту, вышли в обращение в России. Помимо Москвы, спецгашения предусмотрены в почтовых отделениях Санкт-Петербурга, Пензы и Рязани.

На прошедшем в конце июля чемпионате Европы, который был приурочен к 100-летию городошного спорта, россияне завоевали все девять комплектов медалей. Сборная России выступала в группе А вместе с командами Белоруссии и Германии. Чемпионат проходил в трех дисциплинах: классические, финские и европейские городки. В каждой дисциплине в мужских, женских и командных соревнованиях весь пьедестал заняли российские городошники. Чемпионат мира пройдет в 2024 году в Минске.