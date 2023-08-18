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Хоккей в России

Церемония прощания с хоккеистом Амировым пройдет 21 августа

21-летний хоккеист умер 14 августа

ТАСС, 18 августа. Церемония прощания с хоккеистом уфимского "Салавата Юлаева" Родионом Амировым пройдет 21 августа на "Уфа-Арене". Об этом сообщает пресс-служба "Салавата Юлаева".

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Амиров скончался 14 августа на 22-м году жизни. У нападающего была диагностирована опухоль головного мозга.

Церемония начнется в 8:00 по местному времени (6:00 мск). Амиров будет похоронен в селе Богдановка Ишимбайского района.

Амиров был воспитанником "Салавата Юлаева", в 2020 году он был выбран "Торонто" на драфте Национальной хоккейной лиги в первом раунде под 15-м номером. В апреле 2022 года игрок прошел курс лечения в Германии, после чего вернулся в Уфу и подписал арендное соглашение с "Салаватом Юлаевым". Игрок также выступал за нефтекамский клуб Всероссийской хоккейной лиги "Торос" и уфимский клуб Молодежной хоккейной лиги "Толпар". Амиров стал серебряным призером юниорского (игроки не старше 18 лет) чемпионата мира 2019 года в составе сборной России. 

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Хоккей в России
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