Легкоатлетка Кнороз выполнила олимпийский норматив в финале "Королевы российского спорта"

Спортсменка, выступающая в прыжках с шестом, показала результат 4,73 метра

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Россиянка Полина Кнороз, показавшая результат 4,73 метра в финале соревнований по прыжкам с шестом легкоатлетической серии "Королева российского спорта", выполнила олимпийский норматив. Соревнования проходят в Екатеринбурге.

Кнороз стала победительницей турнира. Россиянки Аксана Гатауллина и Ирина Михайлова показали результат 4,43 метра, Гатауллина оказалась выше по количеству попыток. Чтобы выполнить олимпийский норматив, необходимо преодолеть планку на высоте 4,73 метра.

Ранее олимпийские нормативы выполнили восемь российских легкоатлетов: Елизавета Царева, Валерий Пронкин (оба - метание молота), Данил Лысенко (прыжки в высоту), Тимур Моргунов, Александр Соловьев (оба - прыжки с шестом), Екатерина Ивонина, Ольга Вовк (обе - бег на 3 000 метров с препятствиями) и Екатерина Конева (тройной прыжок).

Финал "Королевы российского спорта" проходит с 17 по 19 августа в Екатеринбурге. Первые два дня соревнования проходят на стадионе "Калининец", в заключительный день в центре Екатеринбурга будут разыграны медали среди мужчин и женщин в прыжках в высоту.