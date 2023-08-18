Российские легкоатлеты Миллер и Иванов выполнили олимпийские нормативы

В финале серии "Королева российского спорта" в Екатеринбурге Полина Миллер выиграла забег на 400 м, Федор Иванов - на 400 м с барьерами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Полина Миллер стала победительницей забега на 400 м в финале легкоатлетической серии "Королева российского спорта". Соревнования проходят в Екатеринбурге.

Миллер преодолела дистанцию за 50,86 секунды. Второе место заняла Вероника Архипова (52,11 секунды), третьей стала Анна Садовничева (52,48). Миллер выполнила олимпийский норматив (50,95).

Также в финале серии "Королева российского спорта" олимпийский норматив в беге на 400 м с барьерами выполнил Федор Иванов, ставший победителем турнира с результатом 48,64 секунды (олимпийский норматив - 48,70 секунды). Второе место занял Вадим Кукалев (49,78), третье - Тимофей Чалый (49,95).

Ранее олимпийские нормативы выполнили девять российских легкоатлетов: Елизавета Царева, Валерий Пронкин (оба - метание молота), Данил Лысенко (прыжки в высоту), Тимур Моргунов, Александр Соловьев, Полина Кнороз (все - прыжки с шестом), Екатерина Ивонина, Ольга Вовк (обе - бег на 3 000 метров с препятствиями) и Екатерина Конева (тройной прыжок).

Миллер 23 года, она становилась победительницей летнего чемпионата России в беге на 400 метров в 2020, 2021, 2022 и 2023 годах, выигрывала юниорский чемпионат Европы 2019 года на этой дистанции.

Финал "Королевы российского спорта" проходит с 17 по 19 августа в Екатеринбурге. Первые два дня соревнования проходят на стадионе "Калининец", в заключительный день в центре Екатеринбурга будут разыграны медали среди мужчин и женщин в прыжках в высоту.