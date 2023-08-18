Спаллетти возглавил сборную Италии по футболу

Ранее главным тренером национальной команды был Роберто Манчини

ТАСС, 18 августа. Лучано Спаллетти назначен на пост главного тренера сборной Италии по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Итальянской федерации футбола.

О сроках контракта со Спаллетти не сообщается. 13 августа стало известно, что Роберто Манчини был отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Италии, он возглавлял национальную команду с 2018 года.

Спаллетти 64 года, с 2021 по 2023 год он возглавлял "Наполи", с которым в сезоне-2022/23 стал чемпионом Италии. Команда одержала победу в национальном первенстве впервые за 33 года.

Ранее Спаллетти тренировал итальянские "Эмполи", "Сампдорию", "Венецию", "Удинезе", "Анкону", "Интер" и "Рому", с которой дважды выиграл Кубок Италии, один раз - суперкубок страны. С 2009 по 2014 год итальянец возглавлял петербургский "Зенит", с которым дважды стал чемпионом России и по разу завоевал кубок и суперкубок страны. Манчини в 2017-2018 годах также работал в команде из Санкт-Петербурга.

В отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года сборная Италии в двух матчах одержала одну победу и потерпела одно поражение. В сентябре итальянские футболисты проведут две игры в отборе к чемпионату Европы: 9 сентября команда на выезде встретится со сборной Северной Македонии, 12 сентября примет команду Украины.