Федерация хоккея России передала в IIHF апелляцию ЦСКА по делу Федотова

Международная федерация ранее признала контракт голкипера с "Филадельфией" действительным, дисквалифицировала игрока до конца года, а на ЦСКА наложила запрет на международные трансферы сроком на один год

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) направила в Международную федерацию хоккея (IIHF) апелляцию, поданную московским ЦСКА с целью оспорить решение по контракту российского вратаря Ивана Федотова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФХР.

"ФХР передала апелляцию от ЦСКА в дисциплинарный комитет IIHF", - сообщили в федерации.

Президент IIHF Люк Тардиф в комментарии ТАСС подтвердил, что организация получила апелляцию, направленную ЦСКА. "Дайте нам паузу. Апелляция была получена сегодня", - сказал Тардиф.

14 августа IIHF признала действительным контракт Федотова с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" на сезон-2023/24. В связи с нарушением правил Международной федерации хоккея на ЦСКА наложен годичный запрет на международные трансферы. Федотов дисквалифицирован до конца 2023 года, так как не вернулся в расположение клуба НХЛ.

8 июля Континентальная хоккейная лига зарегистрировала двухлетний контракт ЦСКА с Федотовым. В тот же день в НХЛ заявили, что соглашение является нарушением его годового контракта с "Филадельфией", который был заключен перед тем, как игрока призвали на военную службу. В "Филадельфии" убеждены, что контракт остается в силе на сезон-2023/24. Позднее в Федерации хоккея России сообщили, что будут настаивать на строгом соблюдении правил IIHF в вопросе подписания контракта.

Федотову 26 лет, он перешел в армейский клуб в 2021 году из челябинского "Трактора", в составе ЦСКА он выиграл Кубок Гагарина в сезоне-2021/22. Ранее голкипер выступал за уфимский "Салават Юлаев" и нижнекамский "Нефтехимик". В 2022 году в составе сборной России Федотов стал серебряным призером Олимпийских игр.