Футболисты "Рубина" одержали первую победу в текущем сезоне РПЛ

КАЗАНЬ, 18 августа. /ТАСС/. Казанский футбольный клуб "Рубин" дома со счетом 2:1 обыграл самарские "Крылья Советов" в матче пятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Ак Барс - Арене".
В составе "Рубина" голы забили Алексей Грицаенко (11-я минута), Александр Мартынович (42). У "Крыльев Советов" отличился Бенхамин Гарре (15). На 42-й минуте нападающий "Рубина" Мирлинд Даку не реализовал пенальти - удар отбил Иван Ломаев, после чего Мартынович добил мяч в ворота. Этот гол стал для Мартыновича первым в составе "Рубина", за который белорусский защитник выступает с 2022 года. На 89-й минуте защитник самарской команды Гленн Бейл получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
Встреча началась с минуты молчания в память о жертвах трагедии в Дагестане и бывшем главе департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Андрее Будогосском. Минута молчания будет объявлена перед всеми матчами пятого тура.
"Рубин" одержал первую победу в текущем сезоне РПЛ, до этого подопечные Рашида Рахимова дважды сыграли вничью и потерпели два поражения. "Крылья Советов" потерпели первое поражение, в первых четырех турах самарцы одержали две победы и дважды сыграли вничью.
Благодаря победе "Рубин" поднялся на десятое место в турнирной таблице, на счету казанской команды пятью очков. "Крылья Советов" - пятые с восемью очками. В следующем туре "Рубин" дома сыграет с московским "Динамо" 26 августа, "Крылья Советов" на следующий день примут калининградскую "Балтику".
1
"Краснодар"
4
4
0
0
12
8
1
7
2
"Урал"
4
3
1
0
10
7
3
4
3
ЦСКА
4
3
0
1
9
11
6
5
4
"Спартак"
4
3
0
1
9
11
7
4
5
"Крылья Советов"
5
2
2
1
8
12
8
4
6
"Зенит"
4
2
1
1
7
7
4
3
7
"Динамо"
4
2
1
1
7
9
8
1
8
"Ростов"
4
2
1
1
7
7
7
0
9
"Локомотив"
4
1
2
1
5
8
8
0
10
"Рубин"
5
1
2
2
5
6
11
-5
11
"Пари НН"
4
1
1
2
4
2
3
-1
12
"Ахмат"
4
1
0
3
3
5
8
-3
13
"Сочи"
4
1
0
3
3
4
7
-3
14
"Балтика"
4
1
0
3
3
3
7
-4
15
"Оренбург"
4
0
1
3
1
3
8
-5
16
"Факел"
4
0
0
4
0
3
10
-7