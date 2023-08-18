18 августа, 18:32
Футбол в России

Футболисты "Рубина" одержали первую победу в текущем сезоне РПЛ

В пятницу казанская команда дома со счетом 2:1 обыграла самарские "Крылья Советов"

КАЗАНЬ, 18 августа. /ТАСС/. Казанский футбольный клуб "Рубин" дома со счетом 2:1 обыграл самарские "Крылья Советов" в матче пятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Ак Барс - Арене".

В составе "Рубина" голы забили Алексей Грицаенко (11-я минута), Александр Мартынович (42). У "Крыльев Советов" отличился Бенхамин Гарре (15). На 42-й минуте нападающий "Рубина" Мирлинд Даку не реализовал пенальти - удар отбил Иван Ломаев, после чего Мартынович добил мяч в ворота. Этот гол стал для Мартыновича первым в составе "Рубина", за который белорусский защитник выступает с 2022 года. На 89-й минуте защитник самарской команды Гленн Бейл получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Встреча началась с минуты молчания в память о жертвах трагедии в Дагестане и бывшем главе департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Андрее Будогосском. Минута молчания будет объявлена перед всеми матчами пятого тура.

"Рубин" одержал первую победу в текущем сезоне РПЛ, до этого подопечные Рашида Рахимова дважды сыграли вничью и потерпели два поражения. "Крылья Советов" потерпели первое поражение, в первых четырех турах самарцы одержали две победы и дважды сыграли вничью.

Благодаря победе "Рубин" поднялся на десятое место в турнирной таблице, на счету казанской команды пятью очков. "Крылья Советов" - пятые с восемью очками. В следующем туре "Рубин" дома сыграет с московским "Динамо" 26 августа, "Крылья Советов" на следующий день примут калининградскую "Балтику".

Чемпионат России по футболу сезона-2023/24

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"Краснодар"

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"Урал"

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ЦСКА

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9

11

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5

4

"Спартак"

4

3

0

1

9

11

7

4

5

"Крылья Советов"

5

2

2

1

8

12

8

4

6

"Зенит"

4

2

1

1

7

7

4

3

7

"Динамо"

4

2

1

1

7

9

8

1

8

"Ростов"

4

2

1

1

7

7

7

0

9

"Локомотив"

4

1

2

1

5

8

8

0

10

"Рубин"

5

1

2

2

5

6

11

-5

11

"Пари НН"

4

1

1

2

4

2

3

-1

12

"Ахмат"

4

1

0

3

3

5

8

-3

13

"Сочи"

4

1

0

3

3

4

7

-3

14

"Балтика"

4

1

0

3

3

3

7

-4

15

"Оренбург"

4

0

1

3

1

3

8

-5

16

"Факел"

4

0

0

4

0

3

10

-7

  

Теги:
Российский футбол
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