Матч 11-го тура РПЛ между "Спартаком" и ЦСКА пройдет 8 октября

Встреча состоится на "Открытие банк - Арене" и начнется в 19:00 мск

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Матч 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги между московскими футбольным клубами "Спартак" и ЦСКА пройдет 8 октября. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Встреча пройдет на "Открытие банк - Арене" и начнется в 19:00 мск. Игры 11-го тура пройдут с 7 по 8 октября.

Матч девятого тура между московскими "Спартаком" и "Динамо", который также состоится на "Открытие банк - Арене", пройдет 23 сентября и начнется в 19:00 мск. Также в рамках девятого тура петербургский "Зенит" примет столичный "Локомотив", игра пройдет 24 сентября и начнется в 16:30 мск. Матч 12-го тура между "Локомотивом" и "Динамо" пройдет на "РЖД-Арене" 21 октября и стартует в 16:30 мск, в 14-м туре железнодорожники примут "Спартак" 5 ноября (начало встречи - в 19:30 мск).

Также пресс-служба Фонбет - Кубка России объявила даты проведения матчей второго круга "пути РПЛ". Матчи четвертого тура пройдут с 19 по 21 сентября, пятого тура - с 3 по 4 октября, шестого - с 31 октября по 2 ноября. Матч пятого тура группы D между "Динамо" и "Спартаком" пройдет 4 октября на "ВТБ-Арене" и начнется в 16:45 мск.