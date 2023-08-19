Международный фестиваль университетского спорта стартует в Екатеринбурге

В рамках соревнований будет разыграно 197 комплектов медалей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Первые соревнования в рамках Международного фестиваля университетского спорта начнутся 19 августа. Фестиваль пройдет в Екатеринбурге.

Изначально в период с 7 по 19 августа в городе должна была пройти летняя Универсиада, однако 29 апреля 2022 года Международная федерация университетского спорта приняла решение о ее переносе в связи с событиями на Украине. Тогда министр спорта РФ Олег Матыцин заверил, что все объекты, которые строились для Универсиады, будут готовы в запланированные сроки, а позже было принято решение провести на них фестиваль студенческого спорта. В соревнованиях примут участие более 4 тыс. студентов из 36 стран.

"Проведение Международного фестиваля университетского спорта с участием университетских команд из государств - участников БРИКС, ШОС и СНГ позволит способствовать достижению целей и задач в условиях существующих вызовов. В соревнованиях ожидается участие более 4 тыс. спортсменов в возрасте 17-23 лет. При формировании программы учитывалась готовность спортивных объектов, развитость видов спорта у заинтересованных в участии стран, популярность дисциплин в Екатеринбурге среди зрительской аудитории", - сказал Матыцин.

На фестивале будет разыграно 197 комплектов медалей в 14 видах спорта, среди которых бадминтон, баскетбол 3х3, бокс, волейбол, дзюдо, мини-футбол, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, самбо, спортивная борьба, теннис, тхэквондо и художественная гимнастика.

Первые гости уже прибыли

Соревнования начнутся 19 августа, в этот день стартуют турниры по боксу и мини-футболу. 20 августа пройдет церемония открытия, а 21 августа будут разыграны первые медали. Первыми на фестиваль приехали представители Бахрейна и Пакистана, для которых провели автобусную экскурсию по Екатеринбургу, затем встретили в деревне фестиваля, где вручили сувениры. Кроме того, для гостей была подготовлена специальная приветственная программа с элементами русской культуры - танцами, песнями, играми.

18 августа прошла церемония открытия деревни фестиваля. Она находится в Новокольцовском районе Екатеринбурга, недалеко от аэропорта Кольцово и в шаговой доступности от Дворца водных видов спорта и МВЦ "Екатеринбург-Экспо". На территории деревни построены жилые корпуса, медицинские кабинеты, офисы делегаций, прачечные. Инфраструктура деревни станет наследием города - частью строящегося кампуса Уральского федерального университета.

На церемонии открытия деревни полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев отметил, что в деревне созданы современные спортивные объекты и инфраструктура для восстановления и отдыха спортсменов. Он также пожелал участникам фестиваля побед и положительных эмоций.

Фестиваль также станет частью мероприятий, посвященных празднованию 300-летия со дня основания Екатеринбурга. Участники фестиваля смогут посетить различные культурные мероприятия, а также сходить на экскурсии с аудиогидом, говорящим на русском и английском языках.

Кроме того, организаторы пригласили знаменитых спортсменов в качестве послов фестиваля. Ими стали олимпийские чемпионы Анжелика Тиманина (синхронное плавание), Давид Белявский (спортивная гимнастика), участница Олимпиады в Токио волейболистка Арина Федоровцева, серебряный призер чемпионата мира по мини-футболу Сергей Абрамов. Победитель ралли "Дакар" 2017 года в зачете квадроциклов Сергей Карякин стал мэром деревни.

Соревнования завершатся 31 августа.