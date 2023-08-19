Футболисты "Динамо" и ЦСКА сыграют в московском дерби в рамках пятого тура РПЛ

Встреча пройдет на "ВТБ-Арене" и начнется в 15:00 мск

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" в субботу сыграет против столичного ЦСКА в матче пятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет на "ВТБ-Арене".

ЦСКА более удачно начал сезон, после гостевого поражения от екатеринбургского "Урала" (1:2) в первом туре армейцы одержали три победы подряд и оказались на третьем месте в турнирной таблице с девятью очками. "Динамо" набрало на два очка меньше и занимает шестую позицию. В прошедшем сезоне армейцы не смогли победить динамовцев, сыграв дома вничью со счетом 1:1 и уступив в гостях (1:2). Всего в чемпионатах России команды сыграли 62 матча, 24 из которых выиграло "Динамо", в 19 победил ЦСКА, остальные встречи завершились вничью.

Хозяева подходят к дерби практически без травм, по этой причине не сыграет только сербский защитник Милан Майсторович. Не примет участия в матче полузащитник Арсен Захарян, который уже уехал в Испанию, чтобы оформить переход в "Реал Сосьедад". У армейцев ситуация с травмами гораздо хуже: матч против "Динамо" пропустят защитник Игорь Дивеев, а также полузащитник Кирилл Глебов, получивший повреждение в игре с "Сочи", под вопросом также участие сербского защитника Милана Гайича, который получил травму в матче второго группового этапа "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России против воронежского "Факела". Также за красно-синих не сыграет казахстанский полузащитник Бахтиёр Зайнутдинов, перешедший в турецкий "Бешикташ".

Обладатель Кубка УЕФА 2005 года в составе ЦСКА Евгений Алдонин в беседе с ТАСС предположил, что игра будет сложной для обоих клубов. "Динамо" начало не очень удачно чемпионат, сейчас команда уже вкатилась, в целом провела неплохие матчи, но мне кажется, что будет очень интересный матч, пятый тур - это уже не старт, такая интересная игра будет, дерби, - сказал собеседник агентства. - Очень хочется, чтобы был зрелищный футбол. Понятно, что для обоих клубов это будет очень сложная игра, принципиальнейшие соперники, хотелось бы, чтобы все превратилось в голевую феерию для обеих команд".

Матч между "Динамо" и ЦСКА начнется в 15:00 мск.

"Краснодар" постарается удержать лидерство в РПЛ в матче с "Локомотивом"

В другом матче дня, который начнется в 17:30 мск, калининградская "Балтика" примет екатеринбургский "Урал". После возвращения в высший дивизион чемпионата России калининградцы набрали три очка в четырех матчах и занимают 13-е место. "Урал" идет вторым, имея в активе 10 очков. Команда из Екатеринбурга пока не потерпела ни одного поражения. У хозяев нет проблем с травмированными игроками, чего нельзя сказать о гостях. Восстановление продолжают защитники Артем Мамин, Егор Филипенко и участник чемпионата мира 2018 года в России полузащитник Юрий Газинский, из-за дисквалификации матч пропустит бразильский нападающий Гильерме Шеттине.

В 19:30 мск стартует встреча, в которой лидер чемпионата "Краснодар" на своем поле сыграет против столичного "Локомотива". "Краснодар" выиграл все четыре игры на старте турнира и набрал 12 очков, а "Локомотив" с пятью очками находится на девятой строчке. В прошедшем сезоне команды сыграли четыре раза. В РПЛ клубы обменялись домашними победами, "Краснодар" выиграл со счетом 3:0, а "Локомотив" - со счетом 3:2, на групповом этапе кубка страны "Краснодар" победил дома (1:0) и уступил в гостях в серии пенальти.

"Краснодар" имеет возможность выставить оптимальный состав, у "Локомотива встречу пропустит защитник Станислав Магкеев, который восстанавливается после операции. Под вопросом также участие нападающего железнодорожников Артема Дзюбы, который из-за мышечной травмы пропустил игру прошлого тура с самарскими "Крыльями Советов" (1:1).

Последний матч игрового дня начнется в 20:00 мск, в нем "Сочи" дома сыграет с "Ростовом". "Ростов" занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав семь очков в четырех играх, а "Сочи" находится на 11-й позиции, имея в активе три очка. В предыдущем розыгрыше РПЛ "Сочи" победил дома "Ростов" (1:0), в Ростове-на-Дону команды сыграли вничью (2:2). Хозяевам не поможет бразильский защитник Марсело Алвес, получивший красную карточку в игре прошлого тура против ЦСКА (1:3). У гостей из-за травмы на поле не выйдет защитник Максим Осипенко.