В субботу стартует чемпионат Италии, в котором сыграют россияне Миранчук и Кокорин

"Фиорентина" в первом туре сыграет с "Дженоа", "Аталанта" встретится с "Сассуоло"

ТАСС, 19 августа. Сезон-2023/24 высшего дивизиона чемпионата Италии по футболу стартует в субботу матчами первого тура "Фрозиноне" - "Наполи" и "Эмполи" - "Верона", обе встречи начнутся в 19:30 мск. В этот же день российский нападающий Александр Кокорин начнет сезон в составе "Фиорентины", а команда полузащитника Алексея Миранчука - "Аталанта" - первую игру проведет в воскресенье.

Кокорину 32 года, он перешел в "Фиорентину" в январе 2021 года из "Спартака". За итальянскую команду нападающий провел 11 матчей, не отметившись результативными действиями. Российский футболист не смог впечатлить тренерский штаб, более того, он подвергся большой критике со стороны местных СМИ, футболист также стал победителем в номинации "Посмешище" в премии "Футбольная урна", которой награждаются худшие футболисты чемпионата Италии по итогам года. В конце августа 2022 года Кокорин перешел в кипрский "Арис" на правах аренды, там у него получилось намного лучше - 13 голов и 6 результативных передач в 30 матчах за клуб, титул чемпиона Кипра и звание лучшего игрока первенства страны.

Таким результативным сезоном Кокорин подарил надежду на возвращение в Италию. Во время предсезонной подготовки российский нападающий провел за "Фиорентину" 6 матчей, в которых забил 3 мяча. Все это время были разговоры, что россиянин может покинуть "Фиорентину", например, вернувшись в "Арис". Однако позднее стало известно, что Кокорин попал в заявку команды из Флоренции на сезон чемпионата Италии. 18 августа пресс-служба "Фиорентины" сообщила, что российский нападающий будет в заявке команды на матч первого тура против "Дженоа". Встреча пройдет 19 августа и начнется в 21:45 мск.

"Кокорин в "Арисе" провел сезон довольно успешно, назабивал и наотдавал много, был лидером команды, понятно, что несопоставимы чемпионаты Италии и Кипра, но в любом случае футболист хочет доказать всем, что не зря его купили два года назад, - сказал ТАСС бывший футболист итальянских клубов "Фоджа" и "Болонья" Игорь Колыванов. - Понятно, что у него не очень там все получалось, даже когда в первый год он выходил на замену, не помню даже, выходил в основе или нет. Если тренер будет доверять ему, хотя бы даст шанс, то он смог бы сделать так, чтобы в него поверили. Потому что много негатива было за эти два года, что он находился в "Фиорентине", конечно, после его отъезда забыли про него практически".

"Сейчас есть шанс доказать всем, что он остается тем футболистом, которым когда-то был. Для него очень важно, что он играл все это время, если бы сидел в запасе, то не было бы игрового тонуса. А тут был лидером команды на протяжении всего сезона, играл по 90 минут, в любом случае не растерял те качества, которые у него были. Ему будет сложно, потому что в первый раз он не смог убедить тренерский штаб, чтобы его оставили. Главное - стараться доказать и показать, что ты можешь играть на таком уровне", - добавил Колыванов.

Ранее Кокорин выступал за московские "Спартак" и "Динамо", петербургский "Зенит" и "Сочи". В составе "Зенита" он стал чемпионом России, обладателем кубка и суперкубка страны. Действующий контракт Кокорина с "Фиорентиной" рассчитан до 30 июня 2024 года.

Миранчук возвращается в "Аталанту"

Алексей Миранчук перешел в "Аталанту" из московского "Локомотива" в сентябре 2020 года, в первом сезоне российский полузащитник провел за итальянскую команду 31 матч, в которых забил 7 мячей и отдал 2 результативные передачи. Во втором сезоне за "Аталанту" у Миранчука получилось немного поскромнее - 2 гола и 5 результативных передач в 25 матчах. В августе 2022 года Миранчук на правах аренды перешел в "Торино".

В прошлом сезоне за новый клуб Миранчук провел 31 матч, в которых забил 4 мяча и отдал 6 результативных передач. После этого футболист вернулся в "Аталанту", однако не сыграл ни в одном товарищеском матче во время предсезонной подготовки. Агент футболиста Вадим Шпинев в беседе с ТАСС напомнил, что у Миранчука есть действующий контракт с "Аталантой". Команда не опубликовала заявку на сезон, поэтому сложно утверждать, что будет с Миранчуком. В летнее межсезонье в итальянских СМИ появлялась информация, что футболист может остаться в аренде в "Торино", однако официальных сообщений по этой теме не было.

"Когда Миранчук приехал в Бергамо, клуб на тот момент и в Лиге чемпионов боролся, был в пятерке сильнейших, конкуренция была очень жесткой, поэтому сложно было, - сказал Колыванов. - Выходил на 15, 20, 30 минут, где-то забивал, проявлял себя, конечно, в таком возрасте хочется играть в основном составе. Уехал в "Торино", сразу забил, потом получил повреждение, насколько помню. Но в любом случае игрового времени у него было в достатке, чтобы себя показать. "Торино" хотел его оставить, но что-то не получилось. Хочется пожелать ему, чтобы в случае появления шанса показал, какой он нестандартный игрок, у него хорошая левая нога, может забить и отдать. Разумный футболист, хочется пожелать хорошего продолжения в чемпионате Италии, побольше голов".

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин, который работал с Миранчуком в московской команде, не понимает, почему полузащитнику дают мало игрового времени. "У Алексея Миранчука сложная ситуация, потому что все в целом думали и планировали, что он останется в "Торино", но этого не произошло, - сказал Семин ТАСС. - Он не весь подготовительный этап проводил с "Аталантой", в товарищеских матчах играл не очень много, поэтому сложная ситуация. Наверное, ему дадут шанс, ему нужно воспользоваться этой ситуацией. Он хорошо себя зарекомендовал, для меня в целом непонятно, почему он имеет так мало игрового времени, в "Торино" он себя хорошо проявил. Каждый сезон решающий, этот и предыдущий, у них не столько много времени, чтобы откладывать в долгий ящик свое будущее".

Миранчуку 27 лет, до Италии он выступал только за "Локомотив", чьим воспитанником и является. В составе железнодорожников футболист стал чемпионом России, три раза выигрывал Кубок России, один раз - суперкубок страны. Нынешнее соглашение "Аталанты" с Миранчуком действует до 30 июня 2024 года. В первой игре нового сезона "Аталанта" на выезде сыграет с "Сассуоло", встреча пройдет 20 августа и начнется в 19:30 мск.

20 августа также стартует туринский "Ювентус", который сыграет на выезде с "Удинезе". 28 июля стало известно, что "Ювентус" исключен из соревнований под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций в сезоне-2023/24 из-за нарушений правил лицензирования и финансового фэйр-плей. Команда должна была сыграть в квалификации Лиги конференций, но ее заменит "Фиорентина". "Наполи", впервые за 33 года ставший в прошлом сезоне чемпионом Италии, начнет защиту титула гостевой встречей с "Фрозиноне", финалист Лиги чемпионов "Интер" на своем поле сыграет с "Монцей", а финалист Лиги Европы "Рома" примет "Салернитану".